Petróleo fecha em queda, após oscilar durante a sessão, de olho no Oriente Médio

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na sessão desta terça-feira, 20, após oscilar entre altas e baixas no decorrer do pregão, de olho nos desdobramentos do Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 0,67% (US$ 0,49), a US$ 73,17 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,59% (US$ 0,46), a US$ 77,20 o barril.

Na visão da analista sênior Svetlana Tretyakova, da Rystad Energy, o desempenho baixista do petróleo deve continuar nos próximos dias.