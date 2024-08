Ouro fecha em alta após renovar nível histórico, apoiado por indecisão de cessar-fogo

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 20, depois de renovar seu maior nível histórico, e estendeu o rali pela quarta sessão consecutiva, impulsionado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e incertezas do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Os ganhos, no entanto, foram limitados pela ampla valorização do iene, que compete com o metal precioso pela demanda por ativos seguros, e deterioração no sentimento do mercado de commodities.

Nesta terça, o ouro para dezembro fechou em alta de 0,36%, a US$ 2.550,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante a sessão, o metal renovou maior nível histórico a US$ 2.570,40 por onça-troy.

Segundo analistas da XS.com, a falta de progresso nas conversas de cessar-fogo entre Israel e Hamas deve continuar a ajudar no rali do metal precioso.