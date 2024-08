'O cenário está aberto para o Copom', afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda, 19, que os integrantes do Copom vão aguardar as próximas quatro semanas até o encontro do colegiado em setembro para reunir "o maior número de dados" e definir a nova Selic- hoje em 10,5% ao ano. Mas ele repetiu que "vamos com todas as possibilidades em cima da mesa para a próxima reunião".

"Está colocada a possibilidade de alta da Selic, mas faltam quatro semanas para a reunião. Estamos a quatro semanas do próximo Copom, precisamos observar vários dados", afirmou ele, durante evento com empresários e políticos em Belo Horizonte (MG). "O cenário está aberto para a próxima reunião. Vamos observar IPCA, IPCA-15, Caged, Pnad, PIB, lá fora, a própria fala do presidente (Jerome Powell) do Federal Reserve (o banco central americano)."

Galípolo disse que a melhora das perspectivas para a atividade econômica é um dos pontos de atenção, e o BC tem por função "tomar os cuidados para que esses indicadores não se transformem em um desarranjo". Entre esses indicadores, ele citou o menor nível de desemprego desde 2014, um crescimento da renda e um mercado de trabalho apertado por diversas métricas e as estimativas para o PIB - que têm sido revistas sistematicamente para cima.