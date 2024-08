Jaques Wagner retira do PL da desoneração aumento de JCP

O senador Jaques Wagner (PT-BA), relator do projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos, retirou do parecer o aumento da cobrança do Juros sobre Capital Próprio (JCP) de 15% para 20% como compensação da perda de receitas pela desoneração. Parlamentares da oposição e da base governista apresentaram destaques (mudanças no texto) para retirada desse trecho com a justificativa de serem contrários à ideia de elevar impostos no País.

"Vou acolher a emenda de (destaque) supressivo de JCP, para que se evite ter que votar. Entendo, e ouvi o argumento dos senadores e rogo para que todos os itens listados pelo Senado possam atingir números que nos liberem de toda a necessidade de compensação. Quem é Fazenda sempre joga mais retrancado. O secretário da Fazenda sempre tranca o cofre, sempre vai jogar com a segurança necessária", disse Jaques em plenário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O dispositivo do JCP foi incluído de última hora pelo relator e pegou os demais parlamentares de surpresa, já que o governo havia indicado que não colocaria no texto nenhuma nova medida de aumento de impostos. Jaques justificou que a proposta funcionaria apenas como uma "garantia", caso as outras medidas compensatórias não rendessem o esperado em aumento de receitas. Segundo o parlamentar, é "melhor que sobre algo do que falte". A implementação do aumento de impostos do JCP exigiria um período de noventena, então na prática só valeria no ano que vem.