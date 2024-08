Gustavo Guimarães: 'Tempo dirá se haverá novo congelamento'

O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, afirmou nesta segunda-feira, 19, que ainda não é possível antecipar se haverá uma restrição fiscal maior, de contenção de gastos, no próximo relatório bimestral de avaliação de despesas e receitas do governo federal - que será divulgado em setembro. "Só o tempo vai nos dizer (se poderá ter uma restrição maior)", disse ele, durante uma live promovida pelo Bradesco Asset. A expectativa no mercado, porém, é de que será necessário um novo congelamento de verbas para cumprir as metas fiscais deste ano.

Segundo Guimarães, os dados serão conhecidos mais próximos da divulgação do próximo relatório, após as estimativas enviadas por cada ministério. Ele citou, por exemplo, que pode haver uma acomodação e redução do crescimento de despesas obrigatórias, o que reduziria a contenção de gastos no próximo relatório, ou uma aceleração.

O secretário da pasta comandada por Simone Tebet reiterou que a equipe econômica vai usar todos os instrumentos para garantir o cumprimento da meta de resultado primário (a diferença entre receitas e despesas). "O desafio de 2024 e de 2025 é um desafio forte no sentido de consolidação fiscal, mas, obviamente, legalmente, vamos lançar mão de todos os instrumentos", disse ele, em referência à possibilidade de contenção de despesas.