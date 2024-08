Dólar sobe mais de 1% com ajustes e tom menos duro de Campos Neto

O dólar à vista acelerou o ritmo de alta à tarde e chegou a se aproximar do nível de R$ 5,50 nas máximas, acompanhando a onda de valorização da moeda norte-americana em relação a divisas pares do real, como o peso mexicano e rand sul-africano. Operadores afirmam que houve nesta terça-feira, 20, um movimento de ajustes e realização de lucros com moedas emergentes, após a onda recente de apreciação deflagrada por apostas em corte mais agressivo de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a partir de setembro.

Além do ambiente externo desfavorável, pesa sobre o real o tom mais ameno do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação aos próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom). Boa parte da apreciação da moeda brasileira nos últimos dias havia sido atribuída a falas duras do diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, interpretadas por ala relevante do mercado com sinalização de elevação iminente da taxa Selic.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em alta firme desde a abertura, o dólar à vista rompeu os R$ 5,45 logo após a abertura dos negócios. A máxima, a R$ 5,4924, veio no início da tarde, em sintonia com o exterior. No fim do dia, a moeda avançava 1,31%, a R$ 5,4831 - o que reduziu a desvalorização acumulada em agosto, que, na segunda-feira, era de 4,30%, para 3,04%.