Construtora chinesa Kaisa anuncia progresso em sua reestruturação de dívida

A construtora chinesa Kaisa Group disse que fez um progresso significativo na reestruturação de seus passivos offshore, permitindo que a empresa oferecesse bilhões de dólares em novas dívidas e títulos conversíveis. A empresa firmou um acordo de suporte à reestruturação com seus detentores de dívida, segundo o qual a Kaisa emitirá US$ 5,0 bilhões em notas e US$ 4,8 bilhões em títulos conversíveis obrigatórios, disse hoje.

As novas notas da Kaisa vencerão entre 2027 e 2032, com um cupom anual variando de 5,00% a 6,25%.

A Kaisa, sediada em Shenzhen, foi uma das maiores mutuárias offshore no setor imobiliário chinês depois do China Evergrande Group. Ela vem trabalhando na reestruturação de suas dívidas desde o final de 2023.