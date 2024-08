Com R$ 3 milhões, supermercado por assinatura é inaugurado no CE; veja itens mais consumidos

O Sam´s Club inaugurou, nesta terça, 20, sua segunda sede no Ceará. Ao todo são mais de 102 mil sócios no Estado; confira lista de produtos mais consumidos pelos cearenses

O Sam´s Club, atacadista por assinatura do grupo Carrefour , inaugurou, nesta terça-feira, 20, sua segunda sede no Ceará.

O valor representa o segundo maior do Nordeste, atrás apenas da Bahia, com 210 mil associados.

Claudia também ressalta as vantagens do clube, com ofertas e produtos específicos para os gostos de seus clientes.

“Pelo fato de termos 100% da base identificada, eu consigo entender exatamente o seu perfil de compra. Eu sei se você é mãe, se você é vegana, se você gosta de carne, ou se você gosta de produtos não alimentares. Então, eu vou te dar ofertas que façam sentido para o seu perfil”, acrescenta.

Confira quais são os produtos e as categorias mais consumidas no Ceará:

Produtos:



Biscoito baunilha Members Mark



Papel Toalha Kitchen Jumbo



Mm Lava Roupas 5lts Ultimate Clean



Whisky Old Parr



Vinho tinto chileno alto Los Romeros



Requeijão Tradic Catupiry



Ph Personal Vip



Manteiga com sal Members Mark



Filé de peito de frango Sadia

Categorias:

Papel e descartáveis



Refrigerado



Biscoitos



Limpeza da casa



Congelados



Commodities



Higiene



Enlatados



Bomboniere



Fruta, Legumes e Verduras (FLV)

Sam's club Brasil

Em 2024, o Sam 's Club planeja abrir sete novas sedes no Brasil. A do Ceará foi a quinta, as próximas duas também serão no Nordeste, em Maceió, município de Alagoas, e em Feira de Santana, na Bahia.

Em relação aos resultados, segundo dados do Grupo Carrefour, no segundo trimestre de 2024, o arrecadamento do clube foi de R$ 1,7 bilhão, valor 16% maior se comparado com igual período de 2023.