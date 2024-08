Campos Neto sobre decisão do Fed: nas últimas seis, sete semanas, cenário externo melhorou

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, apontou nesta terça-feira, 20, uma melhora no cenário externo, dada a expectativa de início de cortes de juros nos Estados Unidos. Durante o Macro Day, fórum realizado pelo BTG Pactual, ele disse que houve uma diminuição, nas últimas seis ou sete semanas, do risco de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não cortar ou levar mais tempo para começar a baixar os juros da maior economia do mundo, o que prejudicaria a liquidez global, com impacto nas economias emergentes como o Brasil.

Conforme Campos Neto, hoje está menor o risco, que era o mais preocupante, de no-landing nos Estados Unidos - ou seja, de a economia norte-americana não desacelerar, fechando espaço para corte de juros pelo Fed. Hoje o que prevalece, frisou, é o cenário de pouso suave nos Estados Unidos.

O presidente do BC lembrou que o ponto de inflexão foi a divulgação de indicadores mais fracos nos Estados Unidos, levando a uma expectativa que considerou "precipitada" de desaceleração um pouco mais forte no país. "O cenário que prevalece é de desaceleração organizada nos Estados Unidos", comentou.