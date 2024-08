BC do Japão vê aumento sustentado nos preços de serviços, apoiado pelo crescimento salarial

As empresas japonesas estão aumentando os preços de serviços, disse o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) em um relatório, um sinal de que o crescimento dos salários e preços está se desenvolvendo de acordo com o objetivo do BC japonês. Os formuladores de políticas do BoJ veem um aumento nos preços de serviços como a chave para a inflação autossustentável.

Os preços dos serviços geralmente flutuam menos do que os preços dos bens. A inflação de serviços do Japão permaneceu em quase zero desde o final da década de 1990, acompanhada por praticamente nenhum crescimento salarial.

Isso mudou recentemente, pois as empresas distribuíram aumentos salariais historicamente acima da média nos últimos dois anos, disse o banco central em um artigo de pesquisa divulgado nesta terça-feira, 20.