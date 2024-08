Ao 'Globo', Campos Neto pede calma e cautela em meio a expectativas de alta dos juros

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, pediu calma e cautela aos investidores em meio à expectativa de uma possível alta dos juros. "É importante ter calma, ter cautela nos momentos de muita volatilidade", destacou, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo. "A gente tem uma tese não comprovada, mas com indícios, de que o mercado de trabalho forte está começando a afetar serviços, mas ainda não está evidente", pontuou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de elevar os juros, Campos Neto destacou que se fosse necessário, o BC elevaria, mas que não lembrava de ter mencionado a possibilidade de aumentar a Selic.

"O mercado já vinha colocando um pouco de expectativa de alta na curva. Mas não depende só do mercado, precisa olhar o cenário daqui para frente. A economia está forte, parte do mercado de trabalho está forte, a inflação em 12 meses bateu 4,5%, mas vai cair um pouco, e os próximos números vão ser melhores."