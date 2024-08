Projeção para déficit primário em 2024 passa de 0,69% para 0,64% do PIB no Focus do BC

A mediana do relatório Focus do Banco Central para o déficit primário de 2024 diminuiu pela segunda semana consecutiva, de 0,69% para 0,64% do Produto Interno Bruto (PIB). Considerando apenas as 15 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, ela recuou de 0,70% para 0,60% do PIB.

Mesmo com o recuo, os números continuam distantes da meta deste ano, de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos. O próprio governo espera obter um déficit primário de R$ 28,8 bilhões em 2024, exatamente em linha com o piso do alvo.

A mediana do Focus para o déficit primário de 2025 se manteve em 0,70% do PIB pela terceira semana consecutiva, abaixo da meta do ano que vem, que também é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto do PIB. Um mês antes, a projeção era de um déficit menor, de 0,67% do PIB.