Ouro fecha em alta, após registrar recorde, de olho em apostas de juros nos EUA

O ouro fechou em leve alta nesta segunda-feira, 19, após renovar recorde, apoiado pelas apostas dos investidores em cortes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) nas taxas de juros.

Nesta segunda-feira, o ouro para dezembro fechou em alta de 0,14%, a US$ 2.541,3 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). No início da sessão, o metal precioso bateu o recorde de US$ 2.549,9 por onça-troy.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relatório, o Swissquote Bank afirma que os possíveis cortes do Fed foram responsáveis por fazer com que o ouro batesse recordes na semana passada.