Número de devedores reincidentes cai 12% em julho

O cenário também se repete para a recuperação de crédito . Nos 12 meses encerrados em julho deste ano, houve uma redução de 1,42% no número de consumidores que conseguiram sair das listas de negativados, com uma média de R$ 3.053,49 paga, na soma de todas as dívidas, por cada consumidor.

O número de devedores reincidentes, ou seja, que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses, teve uma queda de 12,45% em julho. A redução é em comparação com igual período do ano passado.

Estes que quitaram as contas estão dentro da faixa de 50 a 64 anos, cerca de 22,97% do total.

Em julho, do total de negativações, 85,22% foram devedores reincidentes, ou seja, que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses.

Já o restante, 14,78%, não obteve restrições no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ao longo do último ano e, por isso, não foram considerados reincidentes.

"Isso significa que temos novos devedores. Pessoas que não estavam com o nome sujo passaram a ficar devendo. É preciso responsabilidade na tomada de crédito e verificar todas as taxas envolvidas antes de assinar um contrato para evitar surpresas desagradáveis no futuro".

O indicador ainda revela que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 72,6 dias, ou seja, depois de 2,4 meses (em média) de ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta.

"Com a reversão das expectativas com relação à taxa de juros no País, o crédito acaba ficando mais caro e consequentemente mais difícil de pagar. As ofertas que surgem com a melhoria da renda também precisam ser avaliadas com cautela para que o consumidor não acabe se endividando além da conta", avalia o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.