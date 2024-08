Governo mantém objetivo de atingir meta fiscal do ano, diz secretário-executivo do Planejamento

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o governo federal mantém o objetivo de atingir a meta fiscal deste ano, dentro do intervalo permitido pelo arcabouço fiscal. Segundo ele, a contenção de gastos em R$ 15 bilhões, anunciada pela equipe econômica no último relatório de avaliação bimestral de despesas e receitas, exemplifica o compromisso do Executivo com a meta de resultado primário.

"A gente acredita que tem conseguido, tanto pelo lado da receita, que tem surpreendido cada vez mais positivamente, mas também no desafio de revisão de gastos e maior eficiência dos gastos públicos, para que esse desafio (cumprir a meta), apesar de ser bastante forte, seja cumprível", disse Guimarães durante uma live promovida pela Bradesco Asset.

O secretário reforçou ainda que a equipe econômica vem trabalhando ao longo do tempo na agenda que trata da rigidez do orçamento público. "A gente sabe da questão orçamentária, alguma rigidez que a gente tem no orçamento público, que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, é um ajuste gradual, mas é importante", disse.