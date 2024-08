Galípolo: entrevista de Lula, de que diretores vão trabalhar na normalidade, foi importante

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 19, que a entrevista do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a indicação de que os diretores do BC vão trabalhar na normalidade "foi importante". À Rádio Gaúcha, na última sexta-feira, 16, Lula disse que a pessoa que vai indicar como novo presidente do Banco Central vai precisar ter "compromisso com o povo brasileiro" e "coragem" para alterar a Selic sempre que for necessário.

"Na hora que precisar reduzir a taxa de juros, ele vai ter de ter coragem de dizer que vai reduzir. Na hora que vai aumentar, ele vai ter de ter a mesma coragem de dizer que vai aumentar", afirmou o presidente na ocasião.

Galípolo, que participou nesta segunda-feira de evento em Belo Horizonte, reforçou que está colocada a possibilidade de alta da Selic, mas lembrou que faltam quatro semanas para reunião.