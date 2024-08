Galípolo diz que jamais se sentiu pressionado por Lula a tomar qualquer tipo de atitude

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, enfatizou nesta segunda-feira que jamais sofreu pressão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tomar uma atitude em determinada direção. O chefe do Executivo é um dos mais contumazes críticos dos juros altos e Galípolo, o mais citado nas bolsas de apostas como sucessor de Roberto Campos Neto no comando da instituição em 2025.

A partir do ano que vem, o colegiado será composto majoritariamente, pela primeira vez neste mandato, de integrantes indicados por Lula.

Galípolo falou sobre o tema durante evento em Belo Horizonte quando foi questionado por um participante sobre a possibilidade de interferência política sobre o comitê, alegando estar preocupado com o "voluntarismo do presidente". "Não, o que eu posso fazer é dar um testemunho no sentido contrário. Eu jamais me senti pressionado a fazer qualquer tipo de atitude, a partir da minha indicação no Banco Central", garantiu.