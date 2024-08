Dólar cai mais de 1% e se aproxima de R$ 5,40, com exterior e Galípolo

O dólar à vista abriu a semana em forte queda no mercado doméstico, alinhado ao movimento de enfraquecimento da moeda americana no exterior, e chegou a flertar com fechamento abaixo do piso psicológico e técnico de R$ 5,40. O real apresentou nesta segunda-feira, 19, o segundo melhor desempenho entre as divisas latino-americanas, atrás apenas do peso chileno, que se recuperou de perdas recentes.

Já em terreno positivo pela manhã diante das apostas crescentes de início de corte de juros nos EUA a partir de setembro, o dólar aprofundou o ritmo de queda ao longo da tarde.

Além de declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçando que uma alta da taxa Selic está na mesa do BC, houve aumento do apetite ao risco no exterior após a notícia de que Israel concordou com um cessar-fogo na Faixa de Gaza.