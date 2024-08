Deflação em Alimentação faz Fipe reduzir projeção para o IPC de agosto, de 0,27% para 0,22%

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, reduziu sua projeção para a alta do índice no final do mês, de 0,27% para 0,22%, como reflexo do grupo Alimentação, que segue com comportamento negativo (de -0,95% na primeira quadrissemana para -0,91% na segunda) puxado pelos alimentos in natura.

Na última quadrissemana, os alimentos in natura registraram queda de 5,99% nos preços. Segundo o coordenador do IPC-Fipe, porém, a tendência é de que o fim do inverno e o retorno do calor faça os preços destes produtos subirem novamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com isso, a expectativa é de que o grupo Alimentação encerre o mês com queda de 0,31%. "A tendência é que caminhe para um zero de agora em diante", frisa Moreira. "Então, já em setembro, Alimentação deve começar perto de zero e subir por conta dos alimentos in natura."