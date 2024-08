Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta modesta, à espera de sinais dos juros nos EUA

Na semana passada, as bolsas de Nova York tiveram o melhor desempenho do ano, impulsionadas por dados animadores do varejo e do mercado de trabalho.

Em dia de agenda esvaziada, investidores na Europa vão buscar, nos próximos dias, sinais de quão rápido o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderá reduzir juros até o fim do ano. O Fed divulga ata de política monetária na quarta-feira (21) e seu presidente, Jerome Powell, discursa na sexta (23), durante o simpósio anual de Jackson Hole.

A semana também trará índices de atividade econômica - conhecidos como PMIs - europeus e dos EUA.