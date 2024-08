Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com possível realização de lucros em Tóquio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com alguma delas revertendo parte dos robustos ganhos que asseguraram na semana passada em meio ao alívio em temores sobre uma possível recessão nos EUA.

Liderando perdas, o índice Nikkei caiu 1,77% em Tóquio, a 37.388,62 pontos, à medida que um forte avanço do iene ameaça os ganhos de exportadores japoneses no exterior no momento da repatriação. O mercado no Japão foi provavelmente também alvo de realização de lucros, visto que o Nikkei vinha acumulando ganhos há cinco pregões seguidos.