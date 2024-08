MSCI Brazil inclui Embraer, Inter, Nu, Pagbank, Stone e XP e exclui Eneva e Lojas Renner

A MSCI, gigante mundial de índices de mercado, com sede em Londres, adicionou a entrada das ações da Embraer, do banco Inter, da Nu, do PagBank, da Stone e da XP no MSCI Brazil na revisão de agosto anunciada no dia 12 de agosto. Por sua vez, os papéis da Eneva e da Lojas Renner foram excluídos do índice. As mudanças começam a valer a partir do fechamento de 30 de agosto.

A adesão maciça de empresas no MSCI Brazil tem por trás uma mudança de regra que permitiu a inclusão de empresas brasileiras listadas no exterior. No caso do Nubank, a fintech brasileira esteve entre as três maiores adições no índice para países emergentes na revisão de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As três maiores adições ao MSCI Emerging Markets Index medidas pela capitalização de mercado total da empresa serão Nu Holdings (Brasil), Huaneng Lancang River Hydropower (China) e Adnoc Drilling Company (Emirados Árabes Unidos)", diz a MSCI, em comunicado ao mercado.