'Enem dos Concursos': como consultar local de prova no dia do Concurso Nacional Unificado

O candidato inscrito no Concurso Nacional Unificado, conhecido como "Enem dos Concursos", pode consultar o local da prova ainda neste domingo, 18, data de realização do exame. Porém, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos recomenda que isso não seja deixado para a última hora.

Para saber onde deverá realizar o exame, o candidato deverá fazer a consulta do cartão de confirmação por meio do site da organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio. Trata-se do mesmo site em que a pessoa fez a sua inscrição. O endereço é o https://cpnu.cesgranrio.org.br/login Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da prova.

Segundo a pasta do governo federal, o cartão de confirmação possui tudo o que o candidato precisará saber para acessar o local da prova. É por meio dessa pesquisa que ele ficará sabendo o número da sua inscrição, data, hora e local de prova. O principal motivo para fazer a consulta, segundo o Manual do Candidato, é para que as pessoas não errem o local das provas nem o horário.