BC tem de ter 'coragem' para cortar ou aumentar os juros, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta, 16, que o novo presidente do Banco Central vai precisar ter "compromisso com o povo brasileiro" e "coragem" para alterar a Selic sempre que for necessário - mesmo que seja para aumentar a taxa básica de juros. O mandato do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, vai terminar em dezembro, e o governo já prepara a indicação de um novo nome. O mais cotado é o do diretor de Política Monetária da autarquia, Gabriel Galípolo.

"A pessoa que vou indicar tem de ter muito caráter, muita seriedade e muita responsabilidade. A pessoa que eu indicar não deve favor ao presidente da República. A pessoa que eu vou indicar é uma pessoa que vai ter compromisso com o povo brasileiro. Na hora que precisar reduzir a taxa de juros, ele vai ter de ter coragem de dizer que vai reduzir. Na hora que vai aumentar, ele vai ter de ter a mesma coragem de dizer que vai aumentar", afirmou o presidente, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Lula voltou a dizer, porém, que não existiria explicação para a Selic estar no atual patamar - de 10,5% ao ano -, considerado elevado demais. "Nós, obviamente, levamos em conta a necessidade de autonomia do Banco Central, mas é importante lembrar que o Banco Central deve ao povo brasileiro", enfatizou. Ele afirmou que tem a expectativa de que os juros comecem a cair, e mencionou a possibilidade de uma redução das taxas nos Estados Unidos - que poderia ter efeito positivo sobre a entrada de capital estrangeiro no Brasil, com reflexos na taxa de câmbio e, por tabela, na inflação.