3R Petroleum registra produção média diária de 54.911 BOE em julho, alta mensal de 6%

Atlanta

Segundo a 3R, a produção do FPSO Petrojarl foi retomada em 26 de julho após conclusão de manutenção que faculta a extensão de operação da plataforma até o quarto trimestre de 2024. Desde então, a produção média diária se encontra acima dos 20 mil barris de óleo. No FPSO Atlanta foram concluídas todas as conexões do sistema submarino e linhas previstas para o primeiro óleo e encontram-se em andamento as atividades de adaptações determinadas pelos órgãos reguladores, testes e comissionamento finais na plataforma. Nas próximas semanas, será iniciada a campanha de instalação do segundo módulo de bombeio multifásico e conexão dos demais poços que contribuirão para o crescimento da produção do FPSO Atlanta, conforme previsto no planejamento operacional da companhia.

Papa Terra