Monitor do PIB da FGV aponta alta de 2,9% no 2º trimestre ante 2º trimestre de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,1% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2024, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com o segundo trimestre de 2023, houve crescimento de 2,9%.

No mês de junho, o PIB avançou 1,4% ante maio. Em junho de 2024 em relação a junho de 2023, houve elevação de 2,9%. A taxa acumulada em 12 meses até junho foi de 2,3%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O desempenho do PIB, com crescimento de 1,1%, mostra que a economia segue crescendo de forma robusta pelo segundo trimestre consecutivo. Esse desempenho trimestral tem forte influência do mês de junho, que foi o que apresentou maior crescimento no trimestre. Pelo lado da demanda, todos os componentes apresentaram crescimento. Destaca-se a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) que cresceu 3,3% no segundo trimestre, e sinaliza o aumento da capacidade produtiva, que tende a contribuir para o crescimento futuro", afirmou Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV, em nota oficial.