Lula: 'É preciso acabar com essa bobagem de que o Estado tem que ser mínimo'

A fala de Lula foi em um contexto de saúde pública, defendendo o Sistema Único de Saúde. "É preciso acabar com essa bobagem de que o Estado tem que ser mínimo, de que o Estado não pode fazer as coisas", declarou o presidente.

Ele continuou a história, ainda chorando. "Foi a primeira certeza que eu tinha que nesse País as pessoas não são tratadas com igualdade de condições. Eu tinha certeza que ela tinha morrido por descaso", disse ele.

"Daqui a pouco veio uma chefona das enfermeiras lá e falou pra mim... eu pensando que ia poder entrar no quarto onde deviam estar a mulher e o filho e entregar a roupa começa a chorar. Ela veio me dizer que tinha morrido a mulher e a criança", disse o petista.

Lula também falou sobre suas experiências com tratamentos de saúde, como a época em que tratou um câncer, já ex-presidente, e quando perdeu a primeira mulher. Nesse tempo, o hoje político ainda era metalúrgico. Ele disse que ela havia ido buscar a mulher que deveria ter dado à luz no hospital. Lula chorou ao contar a passagem.

Lula tem ido com frequência ao Rio Grande do Sul depois de o Estado ser destruído por uma série de enchentes no primeiro semestre deste ano. O presidente disse que quer deixar nenhuma estrada federal com problemas no Estado.