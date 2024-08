Juros caem por influência negativa dos Treasuries, mas fala de Campos Neto limita queda

As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) operaram em queda no início do pregão desta sexta-feira, 16, acompanhando o ajuste para baixo nas taxas dos Treasuries, que subiram ontem com o deslocamento das apostas do mercado para um afrouxamento menos intenso da política monetária dos Estados Unidos em setembro.

O declínio, no entanto, é limitado por declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçando a insatisfação do Comitê de Política Monetária (Copom) com a permanência das expectativas de inflação em níveis superiores aos do centro da meta (3,0% ao ano), o que mantém no radar a possibilidade de a taxa básica de juros, a Selic, voltar a subir.

Segundo Jefferson Lima, gestor da mesa de reais e juros da CM Capital, mesmo com a queda de hoje nas taxas, a curva de juros ainda aponta para o risco de aumento de 25 pontos-base da Selic na próxima reunião do Copom. Ele ressalta que a falta de clareza sobre o comportamento dos juros no longo prazo mantém a curva praticamente sem inclinação.