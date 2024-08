Fiesp e CNI: com repasse ao Tesouro, BNDES perde oportunidade de apoiar investimento produtivo

A parcela dos dividendos pagos pelo BNDES ao Tesouro vai dobrar neste ano de 25%, mínimo exigido por lei, para 50% do lucro líquido do exercício de 2023.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) criticaram nesta sexta-feira, 16, em nota conjunta, o anúncio de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai repassar ao Tesouro R$ 15 bilhões em dividendos. Para as entidades da indústria, os recursos do BNDES devem ser direcionados a investimentos.

"O citado aumento do pagamento de dividendos representa uma perda de oportunidade de aplicação de recursos do BNDES, no fortalecimento da sua capacidade financeira visando a elevação sustentada do apoio ao investimento produtivo", apontam Fiesp e CNI em manifestação conjunta.

As entidades acrescentam que a destinação de recursos do BNDES ao setor produtivo teria "maior e melhor impacto na economia", contribuindo para a elevação do investimento, dos empregos, da renda e da arrecadação de impostos sem elevação da carga tributária.