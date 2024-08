FGV reduz projeção para IPC-S de agosto e passa a esperar deflação em torno de 0,05% e 0,10%

O economista da Fundação Getulio Vargas (FGV) e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), André Braz, diminuiu as estimativas para o indicador em agosto, de entre 0,3% e 0,4%, para queda em torno de 0,05% e 0,10%. A projeção, afirma, vai depender da trajetória de Alimentação, dada a volatilidade do grupo.

"Tivemos recentemente dois impactos importantes: um veio do grupo Alimentação, que estava acelerando muito, e o outro vinha dos combustíveis, do aumento autorizado no mês passado para a gasolina", destaca Braz. "O acionamento da bandeira amarela para verde na energia também impacta. Nesse início de agosto, vemos o decréscimo dessas influências".

Para ele, a dissipação dos efeitos dos preços administrados no mês - tanto da gasolina como da energia elétrica - estão em linha com o esperado, mas seguem no radar.