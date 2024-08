Dólar recua em linha com juros dos Treasuries; mercado olha IBC-Br, Lula e Campos Neto

O dólar opera em baixa nesta sexta-feira, 16, na esteira da queda dos juros dos Treasuries e do dólar no exterior. As perdas se acentuaram em Nova York, após a divulgação do indicador de construções de moradias iniciadas no país, que mostrou queda forte e acima do previsto, abrindo espaço para cortes de juros nos EUA neste ano, a partir de setembro.

O iene volta a se fortalecer ante o dólar, indicando um movimento de recomposição de negociações de arbitragem que pressiona algumas divisas emergentes, como peso mexicano e peso chileno. A aceleração do IGP-10 em agosto e o forte IBC-Br em junho sugerem cautela com inflação e perspectivas para a taxa Selic, assegurando a atratividade do juro interno e do real em meio à previsão de corte de juros nos EUA em breve.

Investidores repercutem ainda a entrevista do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, associando a troca do comando no Banco Central à queda da Selic e sugerindo que Gabriel Galípolo pode não ser escolhido como o próximo presidente da instituição. As declarações antecedem uma palestra do presidente do BC, Roberto Campos Neto, prevista para as 10h.