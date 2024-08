Campos Neto: mercado está sensível e percepção é de pouco espaço para política contracíclica

Ele também observou que, conforme se aproximam as eleições americanas, há destaque para os problemas que estão sendo debatidos e eles são extremamente relacionados com temas inflacionários em ambos os lados. "Muitos de vocês têm escrito e falado sobre isso", disse.

O presidente do Banco Central destacou que há sinais de acomodação do mercado de trabalho na Europa e nos Estados Unidos, na margem. Em países emergentes, de acordo com ele, a história de serviços é muito diferente, com vários caminhos diferentes porque alguns mercados passam por reformas, por exemplo, e outros, não.

Em alguns, conforme Campos Neto, os indicadores estão relacionados com a renda laboral e, em outros, como o preço da comida impacta o serviço. Este é um trabalho que vem sendo monitorado de perto pelo BC, segundo ele.

O presidente da autarquia avaliou que a inflação cheia nos Estados Unidos está diminuindo e que o tema ganhou grande espaço nas campanhas tanto de republicanos quanto de democratas. Ele enfatizou, entretanto, que as propostas inflacionárias ainda não se refletiram nos preços de mercado nos EUA.