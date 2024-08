Brasil é um dos poucos lugares onde a curva precifica aumento de juros, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta sexta-feira que está cada vez mais clara a falta de sincronia entre os países, vista no início da pandemia, principalmente entre mercados emergentes e avançados. "O Brasil é um dos poucos lugares onde a curva precifica aumento de juros", voltou a comparar, mencionando também mais uma vez a Rússia, como um país no mesmo caminho.

Sobre os Estados Unidos, Campos Neto relatou que a avaliação no BC leva em conta um cenário básico de desaceleração sem linearidade. Ele citou que a percepção dos mercados é de uma probabilidade maior de que a economia do país comece parar mais rápido. "Nós não estamos muito convencidos disso ainda, nós precisamos ver."

O presidente do BC também citou o grande impacto do VIX recentemente. "Eu acho que isso foi muito surpreendente, devido ao tamanho do movimento. E, novamente, isso é um pouco relacionado ao fato de que você teve muita concentração no custo de fundos e teve uma volatilidade", considerou.