Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta, com sentimento positivo após dados dos EUA

Ontem, as ações em Wall Street avançaram com força pelo terceiro pregão seguido após uma série de sólidos indicadores dos EUA, que não apenas dissiparam temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo, como reforçaram expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciará, no mês que vem, seu primeiro corte de juros em quatro anos e meio.

Hoje, o foco nos EUA é a pesquisa da Universidade de Michigan sobre confiança do consumidor e expectativas de inflação.

De volta à Europa, a zona do euro ampliou seu superávit comercial ajustado em junho, para 17,5 bilhões de euros, e as vendas no varejo do Reino Unido tiveram alta mensal de 0,5% em julho, mas cresceram menos que o esperado.