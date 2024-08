Bolsas da Europa fecham no geral em alta, mas Londres destoa com queda após 5 pregões de ganhos

As bolsas europeias fecharam, majoritariamente, em alta nesta sexta-feira, 16, acumulando ganhos na semana, com os investidores consolidando a percepção de que é exagerado o temor de uma recessão nos Estados Unidos, um receio que contribuiu para a forte liquidação global das ações no início do mês. Ao mesmo tempo, a desaceleração da inflação americana ainda nutre expectativas de que os juros básicos no país começarão a ser reduzidos a partir de setembro.

Em Londres, o FTSE 100 destoou com queda, interrompendo uma sequência de cinco altas consecutivas depois que as vendas do varejo se recuperaram menos do que o esperado no Reino Unido. O índice cedeu 0,43%, aos 8.311,41 pontos.

Por lá, as ações de BP (-0,50%) e Fresnillo (-2,03%) ajudaram a puxa o índice para baixo, diante da desvalorização de commodities.