Bolsas da Ásia fecham em alta robusta, após rali em NY com sólidos dados dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/08/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta robusta nesta sexta-feira, após Wall Street estender seu rali recente na esteira de sólidos dados econômicos dos EUA que dissiparam temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo.

Liderando os ganhos, o índice japonês Nikkei saltou 3,64% em Tóquio, a 38.062,67 pontos, encerrando a semana com ganho de 8,67%, o maior desde abril de 2020.