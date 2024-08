Taxas futuras de juros operam em alta e vão às máxima após dados fortes nos EUA

As taxas de juros negociadas no mercado futuro brasileiro operam em alta nesta quinta-feira, 15, e renovaram máximas em toda a extensão da curva depois da divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos que mostraram a economia norte-americana ainda aquecida.

As vendas no varejo do país subiram 1% em julho, enquanto a estimativa média do mercado era de um crescimento de 0,3%. Os pedidos de auxílio-desemprego na última semana somaram 227 mil, menos que os 233 mil estimados pelos analistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em resposta aos resultados, os juros dos Treasuries renovaram máximas, que contaminaram as taxas por aqui.