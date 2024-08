País tem 1,688 milhão de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais, aponta IBGE

Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 17,3% em relação ao segundo trimestre de 2023. Houve redução de mais de 10% no número de desempregados por todas as faixas de tempo de procura.

"Como cai a população desocupada como um todo, há uma redução no número de pessoas que está procurando trabalho nas diversas faixas por tempo de procura", apontou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Outras 807 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano e a menos de dois anos, 15,2% menos indivíduos nessa situação ante o segundo trimestre de 2023.

No segundo trimestre de 2024, 3,605 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 11,0% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,441 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, um recuo de 10,2% nessa categoria de desemprego do que no segundo trimestre de 2023.