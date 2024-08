Ouro fecha em alta, mas ganho é limitado por avanço de juros dos Treasuries e do dólar

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,51%, a US$ 2.492,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, após a divulgação de uma série de dados dos Estados Unidos reforçar expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). No entanto, a perspectiva de que esse relaxamento será menos agressivo fortaleceu o dólar e os juros dos Treasuries, limitando os ganhos do metal precioso.

Esse cenário complexo pesou sobre o ouro - que teve atratividade minada pelo salto do dólar e dos juros dos Treasuries - e chegou a apagar temporariamente os ganhos do metal precioso durante a sessão.

Contudo, a Allegiance Gold pondera que as tensões geopolíticas e a recente volatilidade do mercado devem continuar a atrair os investidores para o ouro. "Com um potencial corte de taxa no horizonte, prevemos queda nos rendimentos de vários ativos, tornando o ouro ainda mais atraente", destaca a empresa.

Em relatório, o Julius Baer reiterou sua visão "construtiva" sobre o ouro e a prata, projetando que a demanda chinesa deve voltar a acelerar eventualmente e impulsionar os preços. Mas o banco suíço alerta que uma recessão da economia nos EUA é necessária para um rali significativo do ouro.