Lula sinaliza que pode aderir à rota da seda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu mais um sinal nesta quarta-feira, 14, de que o Brasil pode aderir ao megaprojeto de infraestrutura da China Belt and Road Iniciative (Inicitativa Cinturão e Rota, em português), conhecido popularmente como a "nova Rota da Seda". A iniciativa sofre crescente objeção de parceiros ocidentais do Brasil, como Estados Unidos e União Europeia.

"Os chineses querem discutir conosco a 'Rota da Seda'. Nós vamos discutir a 'Rota da Seda'", disse Lula. "Nós não vamos fechar os olhos, não. Nós vamos dizer: O que é que tem para nós? O que eu tenho com isso? O que eu ganho? Porque essa é a discussão."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O petista discursou na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao lado do presidente da entidade, Ricardo Alban, que endossou a posição de Lula. "Não pense que quando falo da China quero brigar com os EUA, pelo contrário. Quero os Estados Unidos do nosso lado tanto quanto quero a China. Eu quero saber onde é que nós entramos, qual o lugar eu vou entrar, com quem eu vou dançar? O Brasil só será respeitado se tiver projeto", afirmou Lula.