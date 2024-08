Dirigente do Fed diz que hora de cortar juros 'pode estar chegando'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Saint Louis, Alberto Musalem, disse que "pode estar chegando a hora" do banco central cortar as taxas de juros dos Estados Unidos, em resposta à desaceleração da inflação.

Musalem afirmou que relatórios recentes sobre preços "aumentaram a confiança" de que a inflação está gradualmente retornando à meta do Fed de um aumento anual de 2%.

A ameaça de aumento da inflação parece ter sido superada pela ameaça de aumento do desemprego, disse Musalem. Fonte: Dow Jones Newswires