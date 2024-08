Cade prorroga por 90 dias prazo para julgamento de venda de ativos da Marfrig para Minerva

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) prorrogou por 90 dias o prazo previsto para o tribunal julgar o processo de venda de ativos da Marfrig para a Minerva. Os 90 dias adicionais ao prazo inicial de 240 dias para análise do ato de concentração foram requeridos pelo conselheiro Carlos Jacques Vieira Gomes, relator do processo no tribunal. O prazo adicional foi aprovado pelo colegiado em sessão ordinária realizada na quarta-feira, 14.

A operação, anunciada em agosto de 2023, envolve 16 ativos pelo valor de R$ 7,5 bilhões. São 11 plantas de bovinos no Brasil, uma unidade industrial na Argentina e outras três no Uruguai, além de uma planta de cordeiros no Chile e um Centro de Distribuição no Brasil.

Na última sexta-feira, 9, a Superintendência Geral do Cade recomendou a aprovação da transação mediante a celebração de um "acordo de controle de concentrações (ACC)" entre as empresas. Esse acordo que deve ser firmado pelas companhias com o Cade visa revisar uma cláusula de não competição no mercado de carne bovina prevista no contrato de compra e venda assinado pelas companhias.