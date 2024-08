BRF reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 1,094 bilhão no 2º trimestre

A BRF relatou que a margem Ebitda no Brasil foi de 15,7%. Segundo a companhia, o resultado refletiu o crescimento significativo do volume de vendas em todas as categorias em que atua, com destaque para o portfólio de processados.

Fora do Brasil, a margem Ebitda da companhia foi de 21%. A alta foi, de acordo com a BRF, impulsionada pela recuperação de preços em diversos destinos de venda e pela estratégia de diversificação de novos mercados. A empresa conquistou 32 novas habilitações para exportação, que contribuíram para o aumento do volume exportado e para a maximização da receita.

A companhia comercializou 1,244 milhão de toneladas de produtos de abril a junho deste ano, alta de 5,4% em comparação com o volume de 1,180 milhão de toneladas de produtos de um ano antes. No segmento Brasil, a receita operacional líquida foi de R$ 6,872 bilhões, alta de 5,8% em comparação com igual intervalo do ano passado.