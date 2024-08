Bolsas da Europa fecham em alta com dados sólidos; Bavarian Nordic salta após alerta de Mpox

As bolsas europeias fecharam, majoritariamente, em alta nesta quinta-feira, 15, mantendo a trajetória positiva da semana após dados de crescimento do Reino Unido e uma bateria de indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos e da China. A celebração de um feriado deixou os mercados financeiros fechados na Itália, incluindo a Bolsa de Milão.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,80%, aos 8.347,35 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou o pregão em alta de 1,66%, a 18.181,65 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 1,23%, encerrando em 7.423,37 pontos. As cotações são preliminares.

Os investidores assimilaram o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, que cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro, em linha com as expectativas. Apenas em junho, a produção industrial britânica aumentou 0,8%, mais que o previsto.