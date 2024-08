Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos em Tóquio e Xangai após PIB japonês e dados chineses

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 15/08/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com ganhos em Tóquio e em Xangai após dados de crescimento animadores do Japão e números mistos de indústria e varejo da China.

O índice japonês Nikkei subiu 0,78% em Tóquio, a 36.726,64 pontos, impulsionado por ações dos setores automotivo e financeiro. O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 0,8% no trimestre até junho ante os três meses anteriores, superando previsão de alta de 0,6% e revertendo contração do trimestre até março. Em base anualizada, a economia japonesa mostrou expansão de 3,1% no período.