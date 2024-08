Taxas de juros perdem ritmo de queda após virada do câmbio

Os juros futuros fecharam a quarta-feira com viés de baixa. As taxas acomodaram o ritmo de queda exibido pela manhã, espelhando a perda de fôlego dos ativos no exterior e diante da virada do dólar para cima. Na ausência de destaques no noticiário na jornada vespertina, o movimento é visto como natural, dada a expressiva devolução de prêmios de risco nas últimas sessões e da agenda de indicadores nos EUA nos próximos dias, que servirão para o mercado balizar as apostas sobre o orçamento de cortes de juros pelo Federal Reserve.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 oscilava de 10,752% para 10,745% e a do DI para janeiro de 2026, de 11,43% para 11,40%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,37%, de 11,36% ontem, e a DI para janeiro de 2029 caía de 11,43% para 11,42%.

A movimentação maior das taxas se deu pela manhã, com dados benignos de inflação nos Estados Unidos e no Reino Unido. O índice de inflação ao consumidor (CPI, em inglês) americano, em especial, deu combustível para queda dos DIs ao reforçar a ideia de que o Fed deve iniciar o ciclo de distensão de juros em setembro. O mercado ainda tem dúvidas sobre o tamanho da dose, com divisão das apostas entre 25 e 50 pontos-base. Em julho, o CPI subiu 0,2%, como previsto, com taxa anual (2,9%) desacelerando abaixo de 3% pela primeira vez desde março de 2021.