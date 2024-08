Novo relatório permite a Estados abater até 3 p.p. do indexador da dívida com investimentos

O relatório do projeto de lei de renegociação das dívidas dos Estados com a União estabelece que os Estados possam abater de 1 a 3 pontos porcentuais do indexador da dívida com investimentos em áreas específicas, prioritariamente no ensino médio técnico. O documento foi divulgado nesta quarta-feira, 14, após mudanças feitas pelo relator, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e deve ser votado ainda nesta quarta-feira pelos senadores.

O projeto está na pauta da sessão deliberativa da Casa prevista para ser realizada no período da tarde.

De acordo com o parecer, esses investimentos poderão ser usados para reduzir o indexador da dívida dos Estados. Essa possibilidade de gradação (de 1 a 3 pontos porcentuais) foi incluída no texto a pedido de Estados que não teriam ativos suficientes para abater parte considerável de suas dívidas. Inicialmente, o projeto apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), previa que os Estados poderiam abater 1 ponto porcentual com esses investimentos e outros 2 pontos porcentuais com o pagamento à vista de parte do débito.