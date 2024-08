Mercado vê início menos agressivo de relaxamento monetário pelo Fed em setembro, após CPI

O mercado voltou a precificar um início menos agressivo de relaxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) vir em linha com o esperado.

Contudo, o mercado continua a se mostrar bastante dividido quanto à magnitude do primeiro corte de juros pelo Fed - previsto para setembro. Nos últimos dias, as apostas têm oscilado na casa dos 50%.

Por volta das 10 horas (de Brasília), a chance de o BC americano cortar as taxas de juros em 25 pontos-base (pb) - ao intervalo de 5,00% a 5,25% - na decisão de setembro avançou de 51,5% antes do dado a 58,5%, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group. Já a probabilidade de uma redução de 50 pb caiu de 48,5% a 41,5%.