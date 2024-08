Light registra prejuízo de R$ 51,6 milhões no 2º trimestre

A Light SA apresentou prejuízo líquido de R$ 51,6 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo o lucro de R$ 109,4 milhões anotado um ano antes. Com isso, no acumulado de 2024 até junho, a empresa acumula perdas de R$ 257,6 milhões, ante lucro de R$ 216,5 milhões no primeiro semestre de 2023. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 570,5 milhões entre abril e junho, montante 18,2 maior que o reportado no mesmo período do ano passado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desconsiderando equivalência patrimonial e efeitos não recorrentes, entre outros itens, o Ebitda ajustado alcançou R$ 792,5 milhões, alta de 66,9% frente o segundo trimestre de 2023.

Em seis meses, o Ebitda somou R$ 960,3 milhões, com queda anual de 16,8%, enquanto pelo critério ajustado chegou a R$ 1,146 bilhão, alta de 13,1%. A receita operacional líquida da Light cresceu 11,2% no trimestre, a R$ 3,722 bilhões. Considerando os primeiros seis meses do ano, a receita da companhia totalizou R$ 7,044 bilhões, elevação de 1,2%. O resultado financeiro correspondeu a uma despesa de R$ 597,8 milhões, acima dos R$ 72,8 milhões anotados um ano antes. No acumulado do ano, as despesas alcançaram R$ 3,09 bilhões, 2,8% acima do reportados na mesma etapa do ano passado.