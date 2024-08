Greve trabalhista no Chile ameaça produção da maior mina de cobre do mundo

A maior mina de cobre do mundo está em meio a um conflito trabalhista que corre o risco de interromper o fornecimento do metal temporariamente. As negociações salariais na mina de cobre Escondida administrada pelo BHP no deserto do Atacama, no norte do Chile, terminaram sem acordo, desencadeando uma paralisação na tarde de ontem em uma operação que responde por cerca de 5% do fornecimento global de cobre.

Os membros do Sindicato nº 1, que respondem por cerca de 90% dos operadores e equipe de manutenção de Escondida, estão pressionando por uma fatia maior dos lucros da mina. Uma interrupção nas vendas da operação gigante pode apertar o mercado já aquecido.

A BHP disse que Escondida continua operando sob planos de contingência. Espera-se que representantes da empresa e do sindicato retomem as negociações na quarta-feira no Chile.